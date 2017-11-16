ФГВФО намагався незаконно "організувати" продаж АЗС мережі - WOG

Ідеться про кілька заправок мережі WOG.

“Фонд вчинив дії для подальшої реалізації наших АЗК. Однак, ці дії ФГВФО судом були визнані незаконними.

По-перше, ми нічого не порушили, щоб намагатися переоформити наші активи: всі свої кредитні зобов’язання перед банком (Форум) WOG виконує в строгій відповідності з графіками платежів”, — заявили в компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФГВФО vs WOG: хто завинив перед клієнтами банку “Форум”

У WOG уточнили, що щомісяця погашають кредит перед “Форумом” і виплачують суму в 1 760 000 млн грн.

“І ніяких претензій до нас тут бути не може. По-друге, не будь наших платежів, сотні і тисячі клієнтів „Форуму“ не отримали б повернення своїх грошей”, — додали в компанії.

Оператор мережі АЗС також підкреслив, що спроби з боку Фонду змусити WOG виплатити разово всю суму заборгованості (близько 650 млн грн, — ред.) не мають під собою жодних законних підстав і можуть спричинити негативні наслідки для компанії.

При цьому, в WOG не виключили, що спроби їх дискредитації по частині кредитних зобов’язань можуть бути пов’язані з “бажанням певних осіб за допомогою Фонду задешево отримати в управління активи компанії”.

Нагадаємо, раніше заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут повідомила, що компанії WOG нібито винні банку “Форум” близько 1,1 млрд грн. І, за словами чиновниці, оператор ринку нафтопродуктів не поспішає виконувати свої зобов’язання.

Однак, в WOG заяви ФГВФО спростували, запевнивши в тому, що погашають свої кредити в суворій відповідності з графіками розстрочки.