ФГВФО намагався незаконно "організувати" продаж АЗС мережі - WOG
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Фонд гарантування вкладів незаконно намагався виставити на продаж право вимоги по кредитах WOG, включаючи право вимоги на заставне майно. Про це УНН повідомили в прес-службі компанії, коментуючи свої кредитні зобов’язання перед банком “Форум”.
Ідеться про кілька заправок мережі WOG.
“Фонд вчинив дії для подальшої реалізації наших АЗК. Однак, ці дії ФГВФО судом були визнані незаконними.
По-перше, ми нічого не порушили, щоб намагатися переоформити наші активи: всі свої кредитні зобов’язання перед банком (Форум) WOG виконує в строгій відповідності з графіками платежів”, — заявили в компанії.
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У WOG уточнили, що щомісяця погашають кредит перед “Форумом” і виплачують суму в 1 760 000 млн грн.
“І ніяких претензій до нас тут бути не може. По-друге, не будь наших платежів, сотні і тисячі клієнтів „Форуму“ не отримали б повернення своїх грошей”, — додали в компанії.
Оператор мережі АЗС також підкреслив, що спроби з боку Фонду змусити WOG виплатити разово всю суму заборгованості (близько 650 млн грн, — ред.) не мають під собою жодних законних підстав і можуть спричинити негативні наслідки для компанії.
При цьому, в WOG не виключили, що спроби їх дискредитації по частині кредитних зобов’язань можуть бути пов’язані з “бажанням певних осіб за допомогою Фонду задешево отримати в управління активи компанії”.
Нагадаємо, раніше заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут повідомила, що компанії WOG нібито винні банку “Форум” близько 1,1 млрд грн. І, за словами чиновниці, оператор ринку нафтопродуктів не поспішає виконувати свої зобов’язання.
Однак, в WOG заяви ФГВФО спростували, запевнивши в тому, що погашають свої кредити в суворій відповідності з графіками розстрочки.