ФГВФЛ пытался незаконно "организовать" продажу АЗС сети - WOG

Речь о нескольких заправках сети WOG.

“Фонд предпринял действия для дальнейшей реализации наших АЗК. Однако, эти действия ФГВФЛ судом были признаны незаконными.

Во-первых, мы ничего не нарушили, чтобы пытаться переоформить наши активы: все свои кредитные обязательства перед банком (Форум) WOG выполняет в строгом соответствии с графиками платежей”, — заявили в компании.

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В WOG уточнили, что ежемесячно погашают кредит перед “Форумом” и выплачивают сумму в 1 760 000 млн грн.

“И никаких претензий к нам здесь быть не может. Во-вторых, не будь наших платежей, сотни и тысячи клиентов „Форума“ не получили бы возврата своих денег”, — добавили в компании.

Оператор сети АЗС также подчеркнул, что попытки со стороны Фонда заставить WOG выплатить разово всю сумму задолженности (около 650 млн грн, — ред.) не имеют под собой никаких законных оснований и могут повлечь негативные последствия для компании.

При этом, в WOG не исключили, что попытки их дискредитации по части кредитных обязательств могут быть связаны с “желанием определенных лиц с помощью Фонда задешево получить в управление активы компании”.

Напомним, ранее замдиректора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут сообщила, что компании WOG якобы должны банку “Форум” около 1,1 млрд грн. И, по словам чиновницы, оператор рынка нефтепродуктов не спешит выполнять свои обязательства.

Однако, в WOG заявления ФГВФЛ опровергли, заверив в том, что погашают свои кредиты в строгом соответствии с графиками расстрочки.