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ФГВФО хоче виманити договори позичальників банку “Михайлівський” – експерт

ФГВФО хоче виманити договори позичальників банку “Михайлівський” – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб, не маючи в наявності оригіналів договорів з позичальниками банку “Михайлівський”, шукає шляхи отримання від них коштів, зокрема, пропонуючи усілякі приманки на кшталт реструктуризації їхньої заборгованості. Про це в коментарі УНН повідомив юрист Ростислав Кравець.

Зокрема, він прокоментував умови запропонованої ФГВФО реструктуризації, які передбачають передачу відомству договорів. Ці договори, за його словами, необхідні Фонду, аби стягувати заборгованість з позичальників в судовому порядку.

“На сьогоднішній день фактично у цих осіб (ФГВФО та ліквідатора банку “Михайлівський” – ред.) немає документів, на підставі яких вони можуть звертатися до суду стосовно стягнення заборгованості. Тому що в будь-який момент будь-хто з позичальників може просити оригінал договорів.

Цього всього ліквідатор банку “Михайлівський” не має, і тому позбавлений можливості звернутися до суду, щоб стягнути заборгованість за цими договорами.

Вони створили так звану програму лояльності чи розстрочки платежів, а насправді ці електронні заяви не мають жодного юридичного підґрунтя. У них немає оригіналів договорів, що підтверджують видачу кредитів. Відповідно, вони не зможуть звернутися до суду щодо стягнення цієї заборгованості. І Верховний суд на це звертав увагу, що роздруківка і виписка по рахунку не є належним доказом того, що особа брала кредит”, - пояснив юрист.

На переконання Р.Кравця, вказані дії ФГВФО направлені на отримання коштів, і “роблять це не зовсім у правовому полі”.

Нагадаємо, оригінали договорів з позичальниками банку “Михайлівський” перебувають у фінансовій компанії “Фагор”, яка на сьогоднішній день приймає платежі від клієнтів банку як добросовісний набувач кредитного портфелю “Михайлівського”

Суди визнали ФК “Фагор” належним кредитором банку та правомірним стягувачем коштів.

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