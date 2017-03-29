ФГВФО хоче виманити договори позичальників банку “Михайлівський” – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб, не маючи в наявності оригіналів договорів з позичальниками банку “Михайлівський”, шукає шляхи отримання від них коштів, зокрема, пропонуючи усілякі приманки на кшталт реструктуризації їхньої заборгованості. Про це в коментарі УНН повідомив юрист Ростислав Кравець.
Зокрема, він прокоментував умови запропонованої ФГВФО реструктуризації, які передбачають передачу відомству договорів. Ці договори, за його словами, необхідні Фонду, аби стягувати заборгованість з позичальників в судовому порядку.
“На сьогоднішній день фактично у цих осіб (ФГВФО та ліквідатора банку “Михайлівський” – ред.) немає документів, на підставі яких вони можуть звертатися до суду стосовно стягнення заборгованості. Тому що в будь-який момент будь-хто з позичальників може просити оригінал договорів.
Цього всього ліквідатор банку “Михайлівський” не має, і тому позбавлений можливості звернутися до суду, щоб стягнути заборгованість за цими договорами.
Вони створили так звану програму лояльності чи розстрочки платежів, а насправді ці електронні заяви не мають жодного юридичного підґрунтя. У них немає оригіналів договорів, що підтверджують видачу кредитів. Відповідно, вони не зможуть звернутися до суду щодо стягнення цієї заборгованості. І Верховний суд на це звертав увагу, що роздруківка і виписка по рахунку не є належним доказом того, що особа брала кредит”, - пояснив юрист.
На переконання Р.Кравця, вказані дії ФГВФО направлені на отримання коштів, і “роблять це не зовсім у правовому полі”.
Нагадаємо, оригінали договорів з позичальниками банку “Михайлівський” перебувають у фінансовій компанії “Фагор”, яка на сьогоднішній день приймає платежі від клієнтів банку як добросовісний набувач кредитного портфелю “Михайлівського”.
Суди визнали ФК “Фагор” належним кредитором банку та правомірним стягувачем коштів.