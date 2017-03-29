ФГВФЛ хочет выманить договоры заемщиков банка "Михайловский" - эксперт

В частности, он прокомментировал условия предложенной ФГВФЛ реструктуризации, которые предусматривают передачу ведомству договоров. Эти договоры, по его словам, необходимы Фонду, чтобы взыскивать задолженность с заемщиков в судебном порядке.

"На сегодняшний день фактически у этих лиц (ФГВФЛ и ликвидатора банка "Михайловский" - ред.) нет документов, на основании которых они могут обращаться в суд относительно взыскания задолженности. Потому что в любой момент любой из заемщиков может просить оригинал договоров.

Этого всего у ликвидатора банка "Михайловский" нет, и потому лишен возможности обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность по этим договорам.

"Они создали так называемую программу лояльности или рассрочку платежей, а на самом деле эти электронные заявления не имеют никакого юридического основания. У них нет оригиналов договоров, подтверждающих выдачу кредитов. Соответственно, они не смогут обратиться в суд о взыскании этой задолженности. И Верховный суд на это обращал внимание, что распечатка и выписка по счету не является надлежащим доказательством того, что лицо брала кредит", - пояснил юрист.

По убеждению Р.Кравця, указанные действия ФГВФЛ направлены на получение средств, и "делают это не совсем в правовом поле".

Напомним, оригиналы договоров с заемщиками банка "Михайловский" находятся в финансовой компании "Фагор", которая на сегодняшний день принимает платежи от клиентов банка как добросовестный приобретатель кредитного портфеля "Михайловского" .

Суды признали ФК "Фагор" надлежащим кредитором банка и правомерным взыскателем средстве в.