ФФУ запустила процес розробки стратегії українського футболу

“На мою думку, одним з найважливіших рішень минулого звітного періоду став запуск проекту з розробки пріоритетних напрямків діяльності ФФУ на майбутнє. Разом з партнером УЄФА — компанією “Ернст енд Янг” ми почали роботу над етапами “Стратегія розвитку футболу в Україні на період до 2030 року,” — повідомив президент ФФУ.

Довідка УНН: “Ернст енд Янг” — одна з найбільших міжнародних компаній, що надають професійні аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги. Одна з компаній Великої четвірки. Володіє мережею компаній-членів у близько 150 різних країнах, кожна з яких є окремою юридичною особою. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні.