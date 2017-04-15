ФФУ запустила процес розробки стратегії українського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Федерація футболу України та всесвітньо відома компанія “Ернст енд Янг” розпочали роботу над створенням системної стратегії розвитку українського футболу. Про це у своєму виступі на XIX конгресі ФФУ заявив президент організації Андрій Павелко, передає УНН.
“На мою думку, одним з найважливіших рішень минулого звітного періоду став запуск проекту з розробки пріоритетних напрямків діяльності ФФУ на майбутнє. Разом з партнером УЄФА — компанією “Ернст енд Янг” ми почали роботу над етапами “Стратегія розвитку футболу в Україні на період до 2030 року,” — повідомив президент ФФУ.
Довідка УНН: “Ернст енд Янг” — одна з найбільших міжнародних компаній, що надають професійні аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги. Одна з компаній Великої четвірки. Володіє мережею компаній-членів у близько 150 різних країнах, кожна з яких є окремою юридичною особою. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні.