ФФУ запустила процесс разработки стратегии украинского футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Федерация футбола Украины и всемирно известная компания "Эрнст энд Янг" начали работу над созданием системной стратегии развития украинского футбола. Об этом в своем выступлении на XIX конгрессе ФФУ заявил президент организации Андрей Павелко, передает УНН.
"По моему мнению, одним из важнейших решений прошлого отчетного периода стал запуск проекта по разработке приоритетных направлений деятельности ФФУ на будущее. Вместе с партнером УЕФА - компанией "Эрнст энд Янг" мы начали работу над этапами "Стратегия развития футбола в Украине на период до 2030 года", - сообщил президент ФФУ.
Справка: «Эрнст энд Янг» - одна из крупнейших международных компаний, оказывающих профессиональные аудиторские, консультационные, налоговые и юридические услуги. Одна из компаний Большой четверки. Владеет сетью компаний-членов в около 150 различных странах, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.