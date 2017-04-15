ФФУ запустила процесс разработки стратегии украинского футбола

"По моему мнению, одним из важнейших решений прошлого отчетного периода стал запуск проекта по разработке приоритетных направлений деятельности ФФУ на будущее. Вместе с партнером УЕФА - компанией "Эрнст энд Янг" мы начали работу над этапами "Стратегия развития футбола в Украине на период до 2030 года", - сообщил президент ФФУ.

Справка: «Эрнст энд Янг» - одна из крупнейших международных компаний, оказывающих профессиональные аудиторские, консультационные, налоговые и юридические услуги. Одна из компаний Большой четверки. Владеет сетью компаний-членов в около 150 различных странах, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.