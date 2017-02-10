ФФУ вручила 25 тренерських ліцензій найвищої категорії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Федерація футболу України вручила 25 тренерських ліцензій найвищої категорії, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
“У п’ятницю, 10 лютого, завершилося навчання чергової групи тренерів за програмою „PRO“-диплом УЄФА. Цього разу навчання за програмою „PRO“-диплом УЄФА проходили представники 10 країн, серед слухачів курсу були Анатолій Тимощук і Даріо Срна, Олександр Бабич та Ігор Дуляй, Маріуш Левандовські, Мілан Обрадовіч та інші”, — йдеться в повідомленні.
Список тренерів, які завершили курси за програмою "PRO"-диплом УЄФА:
1. Самір Алієв;
2. Андрій Аніщенко;
3. Олександр Бабич;
4. Олег Бойчишин;
5. Андрій Демченко;
6. Ігор Дуляй;
7. Роман Кожуховський;
8. Дмитро Колодін;
9. Валерій Кривенцов;
10. Сергій Куянов;
11. Сергій Лавриненко;
12. Маріуш Левандовські;
13. Деніс Люкенс;
14. Володимир Мазяр;
15. Ельбрус Маммадов;
16. Мілан Обрадовіч;
17. Геннадій Приходько;
18. Любош Райтер;
19. Роман Санжар;
20. Даріо Срна;
21. Ігор Столовицький;
22. Анатолій Тимощук;
23. Костянтин Фролов;
24. Володимир Циткін;
25. Олександр Штелін.
Як повідомляв УНН, О.Шовковський отримав тренерську ліцензію