ФФУ вручила 25 тренерських ліцензій найвищої категорії

“У п’ятницю, 10 лютого, завершилося навчання чергової групи тренерів за програмою „PRO“-диплом УЄФА. Цього разу навчання за програмою „PRO“-диплом УЄФА проходили представники 10 країн, серед слухачів курсу були Анатолій Тимощук і Даріо Срна, Олександр Бабич та Ігор Дуляй, Маріуш Левандовські, Мілан Обрадовіч та інші”, — йдеться в повідомленні.

Список тренерів, які завершили курси за програмою "PRO"-диплом УЄФА:

1. Самір Алієв;

2. Андрій Аніщенко;

3. Олександр Бабич;

4. Олег Бойчишин;

5. Андрій Демченко;

6. Ігор Дуляй;

7. Роман Кожуховський;

8. Дмитро Колодін;

9. Валерій Кривенцов;

10. Сергій Куянов;

11. Сергій Лавриненко;

12. Маріуш Левандовські;

13. Деніс Люкенс;

14. Володимир Мазяр;

15. Ельбрус Маммадов;

16. Мілан Обрадовіч;

17. Геннадій Приходько;

18. Любош Райтер;

19. Роман Санжар;

20. Даріо Срна;

21. Ігор Столовицький;

22. Анатолій Тимощук;

23. Костянтин Фролов;

24. Володимир Циткін;

25. Олександр Штелін.

Як повідомляв УНН, О.Шовковський отримав тренерську ліцензію