ФФУ вручила 25 тренерских лицензий высшей категории
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Федерация футбола Украины вручила 25 тренерских лицензий высшей категории, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"В пятницу, 10 февраля, завершилось обучение очередной группы тренеров по программе" PRO "-диплом УЕФА. На этот раз обучение по программе "PRO" -диплом УЕФА проходили представители 10 стран, среди слушателей курса были Анатолий Тимощук и Дарио Срна, Александр Бабич и Игорь Дуляй, Мариуш Левандовски, Милан Обрадович и другие ", - говорится в сообщении.
Список тренеров, которые завершили курсы по программе "PRO" -диплом УЕФА
1. Самир Алиев;
2. Андрей Анищенко;
3. Александр Бабич;
4. Олег Бойчишин;
5. Андрей Демченко;
6. Игорь Дуляй;
7. Роман Кожуховский;
8. Дмитрий Колодин;
9. Валерий Кривенцов;
10. Сергей Куянов;
11. Сергей Лавриненко;
12. Мариуш Левандовски;
13. Денис Люкенс;
14. Владимир Мазяр;
15. Эльбрус Мамедов;
16. Милан Обрадович;
17. Геннадий Приходько;
18. Любош Райтер;
19. Роман Санжар;
20. Дарио Срна;
21. Игорь Столовицкий;
22. Анатолий Тимощук;
23. Константин Фролов;
24. Владимир Цыткин;
25. Александр Штелин.
Как сообщал УНН, Шовковский получил тренерскую лицензию