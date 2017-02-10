ФФУ вручила 25 тренерских лицензий высшей категории

"В пятницу, 10 февраля, завершилось обучение очередной группы тренеров по программе" PRO "-диплом УЕФА. На этот раз обучение по программе "PRO" -диплом УЕФА проходили представители 10 стран, среди слушателей курса были Анатолий Тимощук и Дарио Срна, Александр Бабич и Игорь Дуляй, Мариуш Левандовски, Милан Обрадович и другие ", - говорится в сообщении.

Список тренеров, которые завершили курсы по программе "PRO" -диплом УЕФА

1. Самир Алиев;

2. Андрей Анищенко;

3. Александр Бабич;

4. Олег Бойчишин;

5. Андрей Демченко;

6. Игорь Дуляй;

7. Роман Кожуховский;

8. Дмитрий Колодин;

9. Валерий Кривенцов;

10. Сергей Куянов;

11. Сергей Лавриненко;

12. Мариуш Левандовски;

13. Денис Люкенс;

14. Владимир Мазяр;

15. Эльбрус Мамедов;

16. Милан Обрадович;

17. Геннадий Приходько;

18. Любош Райтер;

19. Роман Санжар;

20. Дарио Срна;

21. Игорь Столовицкий;

22. Анатолий Тимощук;

23. Константин Фролов;

24. Владимир Цыткин;

25. Александр Штелин.

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