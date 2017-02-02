ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Федерація футболу України готує офіційні звернення до керівництва Королівської іспанської федерації футболу та ФІФА, аби по справі переходу футболіста до клубу "Райо Вальєкано" було прийняте об’єктивне та справедливе рішення, що фактично не відбувся через політичні заклики з боку вболівальників, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
"Ситуація, в якій опинився гравець національної збірної команди України Роман Зозуля, викликає глибоке обурення всієї вітчизняної футбольної громадськості. Керівництво ФФУ уважно вивчило всі обставини скандалу навколо заблокованого переходу гравця "Бетіса" до мадридського клубу "Райо Вальєкано" і планує вжити адекватні заходи, щоб допомогти нашому спортсмену", - йдеться в повідомленні.
Також в ФФУ зазначили, що Роман Зозуля ніколи – ані своїми словами, ані вчинками не давав підстав вважати його прихильником неонацистських ідей.
"Національна асоціація сподівається на оперативну реакцію керівництва Королівської іспанської футбольної федерації та ФІФА стосовно ситуації, що склалася з нашим гравцем. Також Федерація наполягатиме на дипломатичному та інформаційному сприянні в цій історії з боку українського посольства в Іспанії. Наша позиція залишається однозначною і твердою: український футболіст має отримати право на участь в офіційних змаганнях у сезоні 2016/2017 років.", - наголосили в ФФУ.
Нагадаємо, Р.Зозуля повернувся в "Бетіс" і пропустить другу частину сезону.