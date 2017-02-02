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ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ относительно ситуации с Р.Зозулей

Киев • УНН

 • 9041 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА, чтобы по делу перехода футболиста в клуб "Райо Вальекано" было принято объективное и справедливое решение, что фактически не состоялся через политические призывы со стороны болельщиков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ относительно ситуации с Р.Зозулей

"Ситуация, в которой оказался игрок национальной сборной команды Украины Роман Зозуля, вызывает глубокое возмущение всей отечественной футбольной общественности. Руководство внимательно изучило все обстоятельства скандала вокруг заблокированного перехода игрока "Бетиса" до мадридского клуба "Райо Вальекано" и планирует принять адекватные меры, чтобы помочь нашему спортсмену", - говорится в сообщении.

Также в ФФУ отметили, что Роман Зозуля никогда – ни своими словами, ни поступками не давал оснований считать его приверженцем неонацистских идей.

"Национальная ассоциация надеется на оперативную реакцию руководства Королевской испанской футбольной федерации и ФИФА относительно ситуации, сложившейся с нашим игроком. Также Федерация будет настаивать на дипломатическом и информационном содействии в этой истории со стороны украинского посольства в Испании. Наша позиция остается однозначной и жесткой: украинский футболист должен получить право на участие в официальных соревнованиях в сезоне 2016/2017 годов.", - отметили в ФФУ.

Напомним, Р.Зозуля  вернулся в "Бетис" и пропустит  вторую часть сезона.

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