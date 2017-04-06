Фейкову територіальну громаду викрили в Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Діяльність так званої територіальної громади Сум, представники якої, викрививши українське законодавство, намагалися створити незаконні органи управління та перебрати на себе функції місцевих державних та комунальних структур, припинила Служба безпеки України спільно з поліцією. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Шахраї організували фіктивну реєстрацію так званих народних підприємців, схиляючи представників бізнесу сплачувати податки не державі, а до новоутвореної “податкової системи”. Загалом на “вудочку” аферистів попалося тридцять підприємців, яким ділки видали фейкові свідоцтва про реєстрацію бізнесу.
Під час обшуків за місцем проживання двох організаторів оборудки правоохоронці вилучили фіктивні печатки, книги реєстрацій “народних підприємців”, фіктивну документацію про начебто належність зловмисникам низки комунальних будівель у Сумах, які вони планували захопити найближчим часом.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, СБУ на Одещині вилучила близько 30 тонн контрафактних агрохімікатів.