Фейковых территориальную общину разоблачили в Сумах

Мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых народных предпринимателей, склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а к новосозданной "налоговой системы". Всего на "удочку" аферистов попалось тридцать предпринимателей, которым дельцы выдали фейковые свидетельства о регистрации бизнеса.

Во время обысков по месту жительства двух организаторов сделки правоохранители изъяли фиктивные печати, книги регистраций "народных предпринимателей", фиктивную документацию о якобы принадлежности злоумышленникам ряда коммунальных зданий в Сумах, которые они планировали захватить в ближайшее время.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, СБУ в Одесской области изъяла около 30 тонн контрафактных агрохимикатов.