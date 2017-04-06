Фейковых территориальную общину разоблачили в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Деятельность так называемой территориальной общины Сум, представители которой, исказив украинское законодательство, пытались создать незаконные органы управления и взять на себя функции местных государственных и коммунальных структур, прекратила Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых народных предпринимателей, склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а к новосозданной "налоговой системы". Всего на "удочку" аферистов попалось тридцать предпринимателей, которым дельцы выдали фейковые свидетельства о регистрации бизнеса.
Во время обысков по месту жительства двух организаторов сделки правоохранители изъяли фиктивные печати, книги регистраций "народных предпринимателей", фиктивную документацию о якобы принадлежности злоумышленникам ряда коммунальных зданий в Сумах, которые они планировали захватить в ближайшее время.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, СБУ в Одесской области изъяла около 30 тонн контрафактных агрохимикатов.