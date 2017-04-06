Фейковых территориальную общину разоблачили в Сумах

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44633 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103452 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158940 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117526 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117177 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112944 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104554 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154199 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Фейковых территориальную общину разоблачили в Сумах

Фейковых территориальную общину разоблачили в Сумах

Киев  •  УНН

 • 10845 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Деятельность так называемой территориальной общины Сум, представители которой, исказив украинское законодательство, пытались создать незаконные органы управления и взять на себя функции местных государственных и коммунальных структур, прекратила Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых народных предпринимателей, склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а к новосозданной "налоговой системы". Всего на "удочку" аферистов попалось тридцать предпринимателей, которым дельцы выдали фейковые свидетельства о регистрации бизнеса.

Во время обысков по месту жительства двух организаторов сделки правоохранители изъяли фиктивные печати, книги регистраций "народных предпринимателей", фиктивную документацию о якобы принадлежности злоумышленникам ряда коммунальных зданий в Сумах, которые они планировали захватить в ближайшее время.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, СБУ в Одесской области изъяла около 30 тонн контрафактных агрохимикатов.

Украинские Национальные Новости

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