Фейгін: Україна має радикально вирішити питання з поверненням полонених кримських татар

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Київ • УНН

 • 34733 перегляди

Адвокат розповів про стан здоров'я Сущенка і про те, на чому повинна зосередитися Україна після недавнього обміну.

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Напередодні, 7 вересня, в Україну повернулися 35 українців, яких утримували в Росії. Обмін відбувся за формулою 35 на 35. Серед переданих Росії був Володимир Цемах - фігурант справи по збитому "Боїнгу" рейсу МН17. Через непросте рішення на Україну обрушилася хвиля критики з боку Заходу, зокрема з боку Нідерландів. 35 звільнених українців проходять реабілітацію та медичний огляд. Серед звільнених – Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко, Едем Бекіров, 24 моряка та інші. Українці були звільнені в Росії за процедурою помилування. Як розповів адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін, внутрішні процедури в Росії були виконані протягом серпня. Фейгін вважає, що Україна повинна зосередитися на поверненні інших політичних в'язнів, зокрема кримських татар.

- Як себе зараз почуває Роман Сущенко?

- Він у Феофанії проходить обстеження, як і всі (звільнені в рамках обміну українці - ред.). У нього все, більш-менш, краще, ніж в інших. Але, все-таки, йому 50 років, так що дивилися серце йому. Ніби як все в порядку. Там у нього проблеми зі стоматологією хронічні, але це у всіх. Ну і нічого такого істотно серйозного немає. Ще потрібно аналізи робити. На це піде день-півтора - не більше.

- Ви кажете "краще, ніж у інших", а що з іншими, за вашою інформацією?

- У кого як. У Бекірова (Едем Бекіров - ред.) серйозні проблеми (зі здоров'ям - ред.), мені здається.

- Ви були в той момент, коли наших хлопців вивозили з "Лефортово"?

- Нікого не було. Це була спецоперація, тому сторонніх осіб не пускали - ні адвокатів, нікого. Нікого не було. Їх просто з "Лефортово" вивезли на автобусі, повозили по Москві, відвезли у "Внуково". На цьому все.

- Ви знаєте, які папери наші ув'язнені підписували? Які були процедури в той момент?

- У "Лефортово" йшла процедура щодо їх помилування. Їх помилували всіх, на скільки я розумію. Там по-різному склалася ситуація. У всякому разі, що стосується Романа, йому оголосили, що йому заборонений в'їзд на територію Росії на 20 років. Але, я думаю, що це навічно, звичайно. Суть тут у тому, що все робилося досить швидко, протягом серпня. З точки зору часу, може, це і не дуже швидко, але те, що з середини серпня було вирішено, що їх будуть звільняти через помилування для обміну, - це точно.

- За різною інформацією, у Росії залишається від ста до трьохсот незаконно утримуваних українців. Ви будете брати участь в інших справах?

- Я не можу захищати, тому, що мене ж позбавили статусу адвоката.

- Але ви можете керувати роботою групи адвокатів, наприклад.

- Це я роблю. Звичайно, я допомагаю, як я можу. Десь даю адвокатів, десь допомагаю встановити відносини з українськими зацікавленими особами. Професійно як адвокат я надати (допомогу - ред.) не можу, але посильну допомогу я, звичайно, надаю.

- На які кейси Україні зараз варто звернути особливу увагу?

- Ви знаєте, займатися треба усіма. Я все-таки схильний до того, що публічна цифра - це трохи більш ніж сто українських громадян. У цих кейсах левову частку грають справи проти кримських татар. Мені здається, радикально треба вирішувати цю проблему. Зараз повернули тільки Едема Бекірова з 11. Цю проблему потрібно і політично вирішувати, щоб відновлення цих справ не було - вирішити проблему з правами людини в Криму, тому що для цього є юридичні можливості. Мені здається, що для українського керівництва це повинно бути в абсолютному пріоритеті.

- Як ви оцінюєте, що моряки були передані в рамках обміну, в той час, як Міжнародний морський трибунал зобов'язав Росію їх повернути Україні без будь-яких умов?

- Це підриває позиції самої Росії. Тому що Росія показує, що вона ігнорує норми міжнародного права. Те, що Росія віддасть моряків за рішенням гамбурзького трибуналу, було майже неймовірно. Вона б цього ніколи не зробила. Просто це позиція Росії - робити все в свою користь, порушуючи норми міжнародного права.

- Що чекає в Росії Володимира Цемаха?

- Це загадка. Я не думаю, що його віддадуть в Нідерланди: навіщо тоді було його так важко витягати? Але його доля не завидна тому, що він свідок великого злочину з боку Кремля, тому такий свідок дуже небезпечний. Я не думаю, що у нього хороша доля.

- В якому статусі він в Росії? Навряд чи він ходить по вулицях вільно?

- Ні, звичайно. Його вже СБУ один раз викрала. Навіщо ж, щоб ще раз викрала?

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