Фейгин: Украине надо радикально решить вопрос с возращением пленных крымских татар

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Накануне, 7 сентября, в Украину вернулись 35 украинцев, которых удерживали в России. Обмен состоялся по формуле 35 на 35. Среди переданных России был Владимир Цемах – фигурант дела по сбитому "Боингу" рейса МН17. Из-за непростого решения на Украину обрушилась волна критики со стороны Запада, в частности со стороны Нидерландов. 35 освобожденных украинцев проходят реабилитацию и медицинский осмотр. Среди освобожденных – Олег Сенцов, Павел Гриб, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, 24 моряка и другие. Украинцы были освобождены в России по процедуре помилования. Как рассказал адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин, внутренние процедуры в России были выполнены в течении августа. Фейгин считает, что Украина должна сосредоточиться на возвращении других политических заключенных, в частности крымских татар.

- Как себя сейчас чувствует Роман Сущенко?

- Он в Феофании проходит обследование, как и все (освобожденные в рамках обмена украинцы - ред.). У него все, более или менее, получше, чем у других. Но, все-таки, ему 50 лет, так что смотрели сердце ему. Вроде как все в порядке. Там у него проблемы со стоматологией хронические, но это у всех. Ну и ничего такого существенно серьезного нет. Еще нужно анализы делать. На это уйдет день-полтора – не больше.

- Вы говорите "лучше, чем у других", а что с другими, по вашей информации?

- У кого как. У Бекирова (Эдем Бекиров – ред.) серьезные проблемы (со здоровьем – ред.), мне кажется.

- Вы были в тот момент, когда наших ребят вывозили из "Лефортово"?

- Никого не было. Это была спецоперация, поэтому посторонних лиц не пускали – ни адвокатов, никого. Никого не было. Их просто из "Лефортово" вывезли на автобусе, повозили по Москве, отвезли во "Внуково". На этом все.

- Вы знаете, какие бумаги наши заключенные подписывали? Какие были процедуры в тот момент?

- В "Лефортово" шла процедура по их помилованию. Их помиловали всех, на сколько я понимаю. Там по-разному сложилась ситуация. Во всяком случае, что касается Романа, ему объявили, что ему запрещен въезд на территорию России на 20 лет. Но, я думаю, что это навечно, конечно. Суть здесь в том, что все делалось достаточно быстро, на протяжении августа. С точки зрения времени, может, это и не очень быстро, но то, что с середины августа было решено, что их будут освобождать через помилование для обмена, – это точно.

- По разной информации, в России остается от ста до трехсот незаконно удерживаемых украинцев. Вы будете участвовать в других делах?

- Я не могу защищать, потому, что меня же лишили статуса адвоката.

- Но вы можете руководить работой группы адвокатов, например.

- Это я делаю. Конечно, я помогаю, как я могу. Где-то даю адвокатов, где-то помогаю установить отношения с украинскими заинтересованными лицами. Профессионально как адвокат я оказать (помощь - ред.) не могу, но посильную помощь я, конечно, оказываю.

- На какие кейсы Украине сейчас стоит обратить особое внимание?

- Вы знаете, заниматься надо всеми. Я все-таки склонен к тому, что публичная цифра – это чуть больше ста украинских граждан. В этих кейсах львиную долю играют дела против крымских татар. Мне кажется, радикально надо решать эту проблему. Сейчас вернули только Эдема Бекирова из 11. Эту проблему нужно и политически решать, чтобы возобновления этих дел не было – решить проблему с правами человека в Крыму, потому что для этого есть юридические возможности. Мне кажется, что для украинского руководства это должно быть в абсолютном приоритете.

- Как вы оцениваете, что моряки были переданы в рамках обмена, в то время, как Международный морской трибунал обязал Россию их вернуть Украине без каких-либо условий?

- Это подрывает позиции самой России. Потому что Россия показывает, что она игнорирует нормы международного права. То, что Россия отдаст моряков по решению гамбургского трибунала, было почти невероятно. Она бы этого никогда не сделала. Просто это позиция России – делать все в свою пользу, нарушая нормы международного права.

- Что ждет в России Владимира Цемаха?

- Это загадка. Я не думаю, что его отдадут в Нидерланды: зачем тогда было его так тяжело вытягивать? Но его судьба не завидна потому, что он свидетель большого преступления со стороны Кремля, поэтому такой свидетель очень опасен. Я не думаю, что у него хорошая судьба.

- В каком статусе он в России? Вряд ли он ходит по улицам свободно?

- Нет, конечно. Его уже СБУ один раз выкрала. Зачем же, чтобы еще раз выкрала?