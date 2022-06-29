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Фейгін розповів про пропутінського олігарха, який міг би зайняти місце лукашенка у 2020 році

Фейгін розповів про пропутінського олігарха, який міг би зайняти місце лукашенка у 2020 році

Київ • УНН

 • 331456 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Російського олігарха, наближеного до президента росії, Дмитра Мазепіна, планували поставити президентом білорусі у 2020 році. Таке припущення в коментарі журналістам УНН зробив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін. 

Мовляв, цей бізнесмен - вихідець з білорусі та мав там свої інтереси.

Цитата

“Мазепін взагалі пов'язаний з цією країною - він вихідець з білорусі, там народився, і я думаю, що його використовували під час незрозумілих ситуацій у 2020 році щодо лукашенка (протести щодо відставки лукашенка - ред.), тому що плани …. Деякі з впливових людей, і Мазепін має до них відношення, пропонували, мабуть, щось зробити, щоб прибрати лукашенка. І я б не здивувався, якби одним із кандидатів на місце президента білорусі міг би бути Мазепін, я б цього не виключав. Чому ні – Мазепін олігарх, має сучасний бізнес, можливо його бачили як якогось комунікатора за темами білорусі, таке я не виключаю”, - розповів Фейгін.

Додамо

У червні минулого року засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що протестантів в білорусі (2020-2021 рр. проти лукашенка) фінансував відомий російський олігарх Дмитро Мазепін, який належить до близького путіну кола російських бізнесменів. Сам Мазепін свою причетність безпосередньо до Nexta заперечував.

Однак під час протестів від імені російсько-білоруської ділової ради засуджував насильство силовиків лукашенка і навіть закликав опозицію створити комітет національного порятунку, який по факту мав би стати керованою опозицією білорусі.

Сам Мазепін мав свої інтереси в білорусі: свого часу бізнесмен планував активну діяльність у напрямку “злиття” "Білоруськалія” з “Уралкалієм”, сподіваючись на сприятливі відносини з лукашенком, який мав би допомогти злиттю цих двох компаній (зі штаб-квартирою і центром фінансування в москві).

Однак все пішло не за планом. лукашенко ці умови не прийняв і процес перемовин зайшов у глухий кут. Після проведення президентських виборів у білорусі, які викликали сплеск народного обурення і акти застосування сили, Мазепін ймовірно вирішив зіграти на цьому і закликав опозицію створити той самий комітет національного порятунку.

Як наголошують іноземні експерти, Мазепін, який обурився на лукашенка через його відмову допомогти у злитті білоруської та російської компанії, вирішив допомогти путіну в “окупації білорусі” і планував створити нібито “опозиційний” комітет, паралельно, як заявляв Протасевич, фінансуючи Nexta.

Головною ж метою Мазепіна, попри його заяви щодо непричетності фінансування білоруських опозиціонерів, була допомога путіну у взятті білорусі "на гачок", аби заручитися підтримкою цієї держави у війні з Україною, напад на яку путін готував вже давно.

Для Мазепіна ж “окупація” білорусі росією була, ймовірно, на руку, бо через війну в Україні, як виявилося, він планував отримати собі “припортовий завод”, обіцяючи президенту рф путіну швидку здачу Одеси.

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