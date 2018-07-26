Фейгін обговорив з політв’язнем Сущенком ситуацію щодо обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Адвокату Марку Фейгіну вдалося зустрітися з політв’язнем Кремля, українським журналістом Романом Сущенком, та обговорити ситуацію щодо обміну. Про це російський адвокат повідомив кореспонденту УНН.
“Вдалося (зустрітись з Романом — ред.). У нього все добре — говорили про ситуацію з обміном. Сподівається, що обміняють”, — повідомив М.Фейгін.
Адвокат додав, що вже наступного понеділка журналіста хоче відвідати український консул.
“30 липня в понеділок до нього йде консул Брескаленко”, — резюмував М.Фейгін.
Нагадаємо, адвокат Марк Фейгін не зміг вчора, 25 липня, зустрітися з політв’язнем, українським журналістом Романом Сущенком.
Як повідомляв УНН, український консул у Москві Геннадій Брескаленко може відвідати українського журналіста, російського політв’язня Романа Сущенко у кінці цього місяця.