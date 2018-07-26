Фейгин обсудил с политзаключенным Сущенко ситуацию относительно обмена
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Адвокату Марк Фейгину удалось встретиться с политзаключенным Кремля, украинским журналистом Романом Сущенко, и обсудить ситуацию по обмену. Об этом российский адвокат сообщил корреспонденту УНН.
"Удалось (встретиться с Романом - ред.). У него все хорошо - говорили о ситуации с обменом. Надеется, что обменяют", - сообщил М.Фейгин.
Адвокат добавил, что уже в следующий понедельник журналиста хочет посетить украинский консул.
"30 июля в понедельник к нему идет консул Брескаленко", - резюмировал М.Фейгин.
Напомним, адвокат Марк Фейгин не смог вчера, 25 июля, встретиться с политзаключенным, украинским журналистом Романом Сущенко.
Как сообщал УНН, украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко в конце этого месяца.