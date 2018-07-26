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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32508 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 97338 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121765 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129446 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168003 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152956 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140783 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130407 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 180445 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118320 просмотра

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Фейгин обсудил с политзаключенным Сущенко ситуацию относительно обмена

Фейгин обсудил с политзаключенным Сущенко ситуацию относительно обмена

Киев  •  УНН

 • 11920 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Адвокату Марк Фейгину удалось встретиться с политзаключенным Кремля, украинским журналистом Романом Сущенко, и обсудить ситуацию по обмену. Об этом российский адвокат сообщил корреспонденту УНН.

"Удалось (встретиться с Романом - ред.). У него все хорошо - говорили о ситуации с обменом. Надеется, что обменяют", - сообщил М.Фейгин.

Адвокат добавил, что уже в следующий понедельник журналиста хочет посетить украинский консул.

"30 июля в понедельник к нему идет консул Брескаленко", - резюмировал М.Фейгин.

Напомним, адвокат Марк Фейгин не смог вчера, 25 июля, встретиться с политзаключенным, украинским журналистом Романом Сущенко.

Как сообщал УНН, украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко в конце этого месяца.

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