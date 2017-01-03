Фестиваль Let it Beatles відбудеться в Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 січня. УНН. З 16 по 18 січня у Запоріжжі відбудеться фестиваль бітломанії Let it Beatles. Про це повідомили організатори заходу ГО “Центр мистецтв “Арт-Простір”, передає УНН.
Фестиваль у місті відбудеться вперше. Він приурочений до Всесвітнього дня гурту “Бітлз”.
З 17:00 16 січня по 22:00 18 січня у ПК “Металургів” шанувальники ліверпульської четвірки почують виконання кавер-версій кращих світових джазових та рок хітів.