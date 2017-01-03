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19:49 • 65742 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140343 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144624 просмотра

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Фестиваль Let it Beatles состоится в Запорожье

Фестиваль Let it Beatles состоится в Запорожье

Киев • УНН

 • 7904 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 января. УНН. С 16 по 18 января в Запорожье пройдет фестиваль битломании Let it Beatles. Об этом сообщили организаторы мероприятия ОО "Центр искусств "Арт-Пространство", передает УНН.

Фестиваль в городе состоится впервые. Он приурочен к Всемирному дню группы "Битлз".

С 17:00 16 января по 22:00 18 января в ДК "Металлургов" поклонники ливерпульской четверки услышат исполнение кавер-версий лучших мировых джазовых и рок хитов.

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