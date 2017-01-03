Фестиваль Let it Beatles состоится в Запорожье

Фестиваль в городе состоится впервые. Он приурочен к Всемирному дню группы "Битлз".

С 17:00 16 января по 22:00 18 января в ДК "Металлургов" поклонники ливерпульской четверки услышат исполнение кавер-версий лучших мировых джазовых и рок хитов.