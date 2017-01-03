Фестиваль Let it Beatles состоится в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 января. УНН. С 16 по 18 января в Запорожье пройдет фестиваль битломании Let it Beatles. Об этом сообщили организаторы мероприятия ОО "Центр искусств "Арт-Пространство", передает УНН.
Фестиваль в городе состоится впервые. Он приурочен к Всемирному дню группы "Битлз".
С 17:00 16 января по 22:00 18 января в ДК "Металлургов" поклонники ливерпульской четверки услышат исполнение кавер-версий лучших мировых джазовых и рок хитов.