Фестиваль Comic-Con триває в Сан-Дієго
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В Америці триває San Diego Comic-Con International, також відомий як Comic-Con. Користувачі соцмереж публікують пости з відповідними фотографіями, передає УНН.
Цього року традиційний Comic-Con проходить з 19 по 22 липня.
Щорічно починаючи з 1970 року Сан-Дієго приймає цей фестиваль. Спочатку він задумувався як виставка коміксів і пов'язаного з ними популярного мистецтва. Зараз він охоплює, крім коміксів, і інші елементи поп-культури.
Учасники фестивалю вбираються не тільки в костюми героїв коміксів, а й в улюблених акторів телесеріалів, літературних, мультиплікаційних, аніме-героїв і навіть в костюми іграшок. Найчастіше Comic-Con відвідують також знамениті актори.
Цей фестиваль є найбільшим в заходах подібного роду, що проходить в США і третім у світі після Комікета в Японії і Міжнародного фестивалю коміксів в Ангулеме у Франції.
Як повідомляв УНН, фестиваль поп-культури Comic Con відбувся в Києві.