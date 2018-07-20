Фестиваль Comic-Con проходит в Сан-Диего
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Америке продолжается San Diego Comic-Con International, также известный как Comic-Con. Пользователи соцсетей публикуют посты с соответствующими фотографиями, передает УНН.
В этом году традиционный Comic-Con проходит с 19 по 22 июля.
Ежегодно начиная с 1970 года Сан-Диего принимает этот фестиваль. Изначально он задумывался как выставка комиксов и связанного с ними популярного искусства. Сейчас он охватывает, кроме комиксов, и другие элементы поп-культуры.
Участники фестиваля наряжаются не только в костюмы героев комиксов, но в любимых актеров телесериалов, литературных, мультипликационных, аниме героев и даже в костюмы игрушек. Зачастую Comic-Con посещают также знаменитые актеры.
Этот фестиваль является крупнейшим в мероприятиях подобного рода, проходящим в США и третьим в мире после Комикета в Японии и Международного фестиваля комиксов в Ангулеме во Франции.
Как сообщал УНН, фестиваль поп-культуры Comic Con состоялся в Киеве.