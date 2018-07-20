Фестиваль Comic-Con проходит в Сан-Диего

В этом году традиционный Comic-Con проходит с 19 по 22 июля.

Ежегодно начиная с 1970 года Сан-Диего принимает этот фестиваль. Изначально он задумывался как выставка комиксов и связанного с ними популярного искусства. Сейчас он охватывает, кроме комиксов, и другие элементы поп-культуры.

Участники фестиваля наряжаются не только в костюмы героев комиксов, но в любимых актеров телесериалов, литературных, мультипликационных, аниме героев и даже в костюмы игрушек. Зачастую Comic-Con посещают также знаменитые актеры.

Этот фестиваль является крупнейшим в мероприятиях подобного рода, проходящим в США и третьим в мире после Комикета в Японии и Международного фестиваля комиксов в Ангулеме во Франции.

Как сообщал УНН, фестиваль поп-культуры Comic Con состоялся в Киеве.