Фермери на Чернігівщині не отримали компенсації за понад 400 знищених свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У 2016 році у Чернігівській області через африканську чуму свиней було знищено 97 свиней. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Чернігівській ОДА.
Так, йдеться про 74 свині, що були знищені через АЧС у с. Хибалівка Куликівського району та про 23 свині у с. Бакаївка Ічнянського району Чернігівської області.
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Водночас, у 2016 році у Чернігівській області за знищених через АЧС свиней було виплачено 188 тис. 195 грн компенсацій.
Однак, з початку 2017 року, у ТОВ "Світанок" було знищено вже 448 свиней. Йдеться про спалах АЧС, що стався у м.Бобровиця Бобровицького району Чернігівської області.
Варто відзначити, що на сьогодні компенсації за знищене поголів’я ТОВ "Світанок" так і не отримав. Про який саме розмір збитків йдеться, за інформацією ОДА, також на сьогодні ще не відомо.
Як повідомляв УНН, збитки від АЧС до 2020 року можуть зрости на 7,5 млрд грн.
За словами експертів, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.