Фермеры в Черниговской области не получили компенсации за более 400 уничтоженных свиней

Так, речь идет о 74 свиньях, которые были уничтожены из-за АЧС в с. Хибаловка Куликовского района и о 23 свиньях в с. Бакаевка Ичнянского района Черниговской области.

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В то же время, в 2016 году в Черниговской области за уничтоженных из-за АЧС свиней было выплачено 188 тыс. 195 грн компенсаций.

Однако, с начала 2017 года, в ООО "Рассвет" было уничтожено уже 448 свиней. Речь идет о вспышке АЧС, произошедшей в г.Бобровица Бобровицкого района Черниговской области.

Стоит отметить, что на сегодняшний день компенсации за уничтоженное поголовье ООО "Рассвет" так и не получил. О каком именно размере убытков говорится, по информации ОГА, также еще не известно.

Как сообщал УНН, убытки от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7,5 млрд грн.

По словам экспертов, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.