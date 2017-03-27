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11 марта, 18:08 • 120342 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 14:39 • 130913 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125321 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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11 марта, 11:14 • 107564 просмотра

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Фермеры в Черниговской области не получили компенсации за более 400 уничтоженных свиней

Фермеры в Черниговской области не получили компенсации за более 400 уничтоженных свиней

Киев  •  УНН

 • 9816 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В 2016 году в Черниговской области из-за африканской чумы свиней было уничтожено 97 свиней. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Черниговской ОГА.

Так, речь идет о 74 свиньях, которые были уничтожены из-за АЧС в с. Хибаловка Куликовского района и о 23 свиньях в с. Бакаевка Ичнянского района Черниговской области.

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В то же время, в 2016 году в Черниговской области за уничтоженных из-за АЧС свиней было выплачено 188 тыс. 195 грн компенсаций.

Однако, с начала 2017 года, в ООО "Рассвет" было уничтожено уже 448 свиней. Речь идет о вспышке АЧС, произошедшей в г.Бобровица Бобровицкого района Черниговской области.

Стоит отметить, что на сегодняшний день компенсации за уничтоженное поголовье ООО "Рассвет" так и не получил. О каком именно размере убытков говорится, по информации ОГА, также еще не известно.

Как сообщал УНН, убытки от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7,5 млрд грн.

По словам экспертов, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.

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