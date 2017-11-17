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Феномен вінницького села

Феномен вінницького села

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. В кінці жовтня по всій Україні відбулися вибори до об’єднаних територіальних громад. Справжнім феноменом на Вінниччині стала сільський голова невеликого села Нараївка Катерина Романенко, якій після виборів тепер підпорядковується ще дев’ять навколишніх сіл. Як жила Нараївка до виборів та чого очікувати після, УНН вирішив поцікавитися безпосередньо у Катерини Романенко.

У Нараївці, що на Вінниччині, проживає близько 700 людей. Загальний бюджет села - 300-400 тисяч гривень на рік. Щоденними проблемами селян вже девять років займається сільський голова Катерина Романенко. Допомагають їй великі і маленькі підприємства, які орендують землі у місцевих мешканців. До того, ж сама вона навчилася реалізовувати різноманітні державні проекти.

Основні прибутки і селяни, і підприємства мають від земель. Катерина Романенко зазначає, що найбільшу підтримку у вирішенні соціальних питань Нараївка отримує від "Миронівського хлібопродукту".

Вибори до об’єднаних територіальних громад Катерина Романенко називає складними. Але все ж мешканці навколишніх сіл повірили в те, що вона зможе гідно розвивати українські села.

У наступному році вже об’єднана територіальна громада матиме бюджет приблизно 27 млн грн, з яких 11 млн грн - це податки великих підприємств. Бюджет розвитку складатиме приблизно 1 млн 800 і це досить маленька сума на десять сіл. Але Катерині Романенко оптимізму не бракує.

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