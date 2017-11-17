Феномен вінницького села

У Нараївці, що на Вінниччині, проживає близько 700 людей. Загальний бюджет села - 300-400 тисяч гривень на рік. Щоденними проблемами селян вже девять років займається сільський голова Катерина Романенко. Допомагають їй великі і маленькі підприємства, які орендують землі у місцевих мешканців. До того, ж сама вона навчилася реалізовувати різноманітні державні проекти.

Основні прибутки і селяни, і підприємства мають від земель. Катерина Романенко зазначає, що найбільшу підтримку у вирішенні соціальних питань Нараївка отримує від "Миронівського хлібопродукту".

Вибори до об’єднаних територіальних громад Катерина Романенко називає складними. Але все ж мешканці навколишніх сіл повірили в те, що вона зможе гідно розвивати українські села.

У наступному році вже об’єднана територіальна громада матиме бюджет приблизно 27 млн грн, з яких 11 млн грн - це податки великих підприємств. Бюджет розвитку складатиме приблизно 1 млн 800 і це досить маленька сума на десять сіл. Але Катерині Романенко оптимізму не бракує.