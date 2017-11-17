Феномен винницкого села

В Нараевке Винницкой области, проживает около 700 человек. Общий бюджет села - 300-400 тысяч гривен в год. Ежедневными проблемами крестьян уже девять лет занимается сельский председатель Екатерина Романенко. Помогают ей большие и малые предприятия, которые арендуют земли у местных жителей. К тому, же она научилась реализовывать различные государственные проекты.

Основные доходы и крестьяне, и предприятия имеют от земель. Екатерина Романенко отмечает, что наибольшую поддержку в решении социальных вопросов Нараевка получает от "Мироновского хлебопродукта".

Выборы в объединенных территориальных общинах Екатерина Романенко называет сложными. Но все же жители окружающих сел поверили в то, что она сможет достойно развивать украинские села.

В следующем году уже объединенная территориальная община будет иметь бюджет примерно 27 млн ​​грн, из которых 11 млн грн - это налоги крупных предприятий. Бюджет развития составит примерно 1 млн 800 и это довольно маленькая сумма на десять сел. Но Екатерине Романенко оптимизма хватает.