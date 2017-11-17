Феномен винницкого села
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В конце октября по всей Украине прошли выборы в объединенных территориальных общинах. Настоящим феноменом в Винницкой области стала сельский председатель небольшого села Нараевка Екатерина Романенко, которой после выборов теперь подчиняется еще девять окрестных сел. Как жила Нараевка до выборов и чего ожидать после, УНН решил поинтересоваться непосредственно у Екатерины Романенко.
В Нараевке Винницкой области, проживает около 700 человек. Общий бюджет села - 300-400 тысяч гривен в год. Ежедневными проблемами крестьян уже девять лет занимается сельский председатель Екатерина Романенко. Помогают ей большие и малые предприятия, которые арендуют земли у местных жителей. К тому, же она научилась реализовывать различные государственные проекты.
Основные доходы и крестьяне, и предприятия имеют от земель. Екатерина Романенко отмечает, что наибольшую поддержку в решении социальных вопросов Нараевка получает от "Мироновского хлебопродукта".
Выборы в объединенных территориальных общинах Екатерина Романенко называет сложными. Но все же жители окружающих сел поверили в то, что она сможет достойно развивать украинские села.
В следующем году уже объединенная территориальная община будет иметь бюджет примерно 27 млн грн, из которых 11 млн грн - это налоги крупных предприятий. Бюджет развития составит примерно 1 млн 800 и это довольно маленькая сумма на десять сел. Но Екатерине Романенко оптимизма хватает.