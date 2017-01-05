"Фенербахче" оголосив про трансфер О.Караваєва
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Півзахисник Олександр Караваєв став гравцем “Фенербахче”. Українець буде виступати в стані “канарок” на правах оренди до кінця сезону. Право викупу не передбачено, передає УНН з посиланням на офіційний сайт стамбульського клубу.
Про перехід О.Караваєва в “Фенербахче” “Зоря” заявила ще 31 грудня, але пізніше турецький гранд оголосив про те, що переговори по хавбеку лише почалися.
У середу інформацію про оренду футболіста в турецький клуб вніс у список трансферів на своєму офіційному сайті “Шахтар”.
Вчора ввечері О.Караваєв прибув у Стамбул, а сьогодні успішно пройшов медогляд.
Головними конкурентами українця за місце в основі “Фенербахче” будуть вінгери Алпер Потук і екс-гравець “Динамо” Джермейн Ленс.
На позиції правого захисника, де О.Караваєв часто грав у “Зорі”, у команди Діка Адвоката виступає Шенер Озбайраклы.
Довідка УНН: О.Караваєв є вихованцем “Шахтаря”, але з 2014 року 24-річний хавбек на правах оренди виступав у складі “Зорі”, де був одним з ключових гравців команди. За луганчан в нинішньому сезоні хавбек відіграв 24 матчі у всіх турнірах, забивши 6 голів. Також на його рахунку чотири поєдинки у складі збірної України.
У “Фенербахче” О.Караваєв виступатиме під 11-м номером.