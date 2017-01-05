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"Фенербахче" объявил о трансфере А.Караваева

"Фенербахче" объявил о трансфере А.Караваева

Киев • УНН

 • 14639 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Полузащитник Александр Караваев стал игроком "Фенербахче". Украинец будет выступать в составе "канареек" на правах аренды до конца сезона. Право выкупа не предусмотрено, передает УНН со ссылкой на официальный сайт стамбульского клуба.

О переходе А.Караваева в "Фенербахче" "Заря" заявила еще 31 декабря, но позже турецкий гранд объявил о том, что переговоры по хавбеку только начались.

В среду информацию об аренде футболиста в турецкий клуб внес в список трансферов на своем официальном сайте "Шахтер".

Вчера вечером А.Караваев прибыл в Стамбул, а сегодня успешно прошел медосмотр.

Главными конкурентами украинца за место в основе "Фенербахче" будут вингеры Алпер Потук и экс-игрок "Динамо" Джермейн Ленс.

На позиции правого защитника, где А.Караваев часто играл в "Заре", у команды Дика Адвоката выступает Шенер Озбайраклы.

Справка УНН: А.Караваев является воспитанником "Шахтера", но с 2014 года 24-летний хавбек на правах аренды выступал в составе "Зари", где был одним из ключевых игроков команды. За луганчан в нынешнем сезоне хавбек сыграл 24 матча во всех турнирах, забив 6 голов. Также на его счету четыре поединка в составе сборной Украины.

В "Фенербахче" А.Караваев будет выступать под 11-м номером.

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