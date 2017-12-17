Фехтувальниця Харлан тріумфувала на етапі Кубку світу в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ.17 грудня. УНН. Українська шаблістка Ольга Харлан виграла етап Кубка світу, який проходив в мексиканському місті Канкун, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Українка стартувала відразу в турі прямого вибування під другим номером посіву. В 1/32 фіналу Харлан здобула перемогу над кореянкою Сеон Ванг (15:12), в наступному раунді вибила з боротьби росіянку Ольгу Нікітіну (15:6), а в поєдинку за потрапляння в топ-8 виявилася сильнішою китаянки Ян Хен'ю (15:12).
Далі нашій фехтувальниці попалася ціла плеяда призерів і переможців Олімпійських ігор. В 1/4 турнірній таблиці українка з перевагою в два удари обіграла чемпіонку Лондона-2012 Кім Чжі Ен з Південної Кореї (15:13), а після розібралася з володаркою "золота" Ріо-де-Жанейро 2016 Яною Єгорян з Росії, перемігши суперницю з мінімальною перевагою - 15:14.
У фінальному поєдинку українська шаблістка не зазнала проблем з італійкою Аріанною Ерріго, здолавши суперницю з рахунком 15:6.
Відзначимо, що в Мексиці збірну України також представляли Аліна Комащук та Юлія Бакастова, проте їм не вдалося подолати стартовий поєдинок в 1/32 фіналу. Комащук не впоралася з італійкою Росселли Грегоріо (16:6), а Бакастова поступилася японці Рісе Такашима (15:5).
Нагадаємо, що Харлан також вигравала цьогорічний етап Кубку світу в Бельгії.