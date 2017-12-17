Фехтовальщица Харлан победила на этапе Кубка мира в Мексике
Киев • УНН
КИИВ.17 декабря. УНН. Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира, который проходил в мексиканском городе Канкун, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Украинка стартовала сразу в туре прямого выбывания под вторым номером посева. В 1/32 финала Харлан одержала победу над кореянкой Сеон Ванг (15:12), в следующем раунде выбила из борьбы россиянку Ольгу Никитину (15:6), а в поединке за попадание в топ-8 оказалась сильнее китаянки Ян Хенью (15:12).
Далее нашей фехтовальщице попалась целая плеяда призеров и победителей Олимпийских игр. В 1/4 турнирной таблице украинка с преимуществом в два удара обыграла чемпионку Лондона-2012 Ким Чжи Ен из Южной Кореи (15:13), а после разобралась с обладательницей "золота" Рио-де-Жанейро 2016 Яной Егорян из России, победив соперницу с минимальным преимуществом - 15:14.
В финальном поединке украинская саблистка не претерпела проблем с итальянкой Арианна Эрриго, преодолев соперницу со счетом 15:6.
Отметим, что в Мексике сборную Украины также представляли Алина Комащук и Юлия Бакастова, однако им не удалось преодолеть стартовый поединок в 1/32 финала. Комащук не справилась с итальянкой Росселли Грегорио (16: 6), а Бакастова уступила японке Рисе Такашима (15: 5).
Напомним, что Харлан также выигрывала нынешний этап Кубка мира в Бельгии.