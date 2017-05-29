Фехтувальник Б.Нікішин переміг на Гран-Прі у Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Лідер національної збірної України Богдан Нікішин у свій день народження здобув “золото” престижних змагань з фехтування на шпагах “Grand Prix FIE — Bogota” в колумбійській Боготі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
На шляху до перемоги наш співвітчизник здолав американського фехтувальника Джейкоба Хойлі, швейцарця Олександра Пітте, та француза Олександра Бардене.
В 1/4 турніру 37-річний уродженець Дніпра був кращим за бронзового призера лондонської Олімпіади Йінсуна Юнга з Південної Кореї та завершив поєдинок з рахунком 15:9.
Півфінальна зустріч з італійцем Едуардо Мунцоне закінчилася теж на користь нашого співвітчизника.
У фінальному двобої Б.Нікішин здобув перемогу над іще одним спортсменом з Італії — Марко Фікерою з рахунком 7:3.
Як повідомлялося раніше, український шпажист Богдан Нікішин здобув бронзову нагороду на Кубку “53.TISSOT Grand Prix” у швейцарському Берні.