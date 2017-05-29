Фехтовальщик Б.Никишин победил на Гран-При в Колумбии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Лидер национальной сборной Украины Богдан Никишин в свой день рождения получил "золото" престижных соревнований по фехтованию на шпагах "Grand Prix FIE - Bogota" в колумбийской Боготе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
На пути к победе наш соотечественник одолел американского фехтовальщика Джейкоба Хойл, швейцарца Александра Питт, и француза Александра Бардена.
В 1/4 турнира 37-летний уроженец Днепра был лучше бронзового призера лондонской Олимпиады Йинсуна Юнга из Южной Кореи и завершил поединок со счетом 15: 9.
Полуфинальная встреча с итальянцем Эдуардо Мунцоне закончилась тоже в пользу нашего соотечественника.
В финальном поединке Б.Никишин одержал победу над еще одним спортсменом из Италии - Марко Фикер со счетом 7: 3.
Как сообщалось ранее, украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую награду на Кубке "53.TISSOT Grand Prix" в швейцарском Берне.