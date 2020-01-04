Федоров за три місяці роботи отримав понад 110 тисяч грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. З вересня по листопад віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав понад 110 тисяч гривень заробітної плати. Про це УНН повідомили у Секретаріаті Кабміну у відповідь на запит.
Так, нарахована заробітна плата Михайла Федорова з 30 серпня по 30 вересня складала 52 628,73 грн, до якої входить посадовий оклад (16 195,32 грн), надбавка за інтенсивність праці (16 196,32грн), премія (15 380,95 грн) і зарплата за час відрядження (4 857,14 грн). Так, з вирахуванням податку з доходів фізичних осіб (9 473,17 грн) та військового збору (789,43 грн), Федоров за вересень отримав 42 366,13 грн.
У жовтні міністру цифрової трансформації нарахували зарплату у розмірі 51 000,00 грн, до якої входить посадовий оклад (17 000,00 грн), надбавка за інтенсивність праці (17 000,00 грн) та премія (17 000,00 грн). Так, з вирахуванням податку з доходів фізичних осіб (9 180,00грн) та військового збору (765,00 грн), Федоров за жовтень отримав 41 055,00 грн.
За листопад нарахована зарплата Михайла Федорова склала 34 140,81 грн, до якої входить посадовий оклад (15 454,55 грн), надбавка за інтенсивність праці (15 454,55 грн), зарплата за час відрядження (3 231,71 грн). З вирахуванням податку з доходів фізичних осіб (6 145,35 грн) та військового збору (512,11 грн), Федоров за листопад отримав 27 483, 25 грн.
Так, за три місяці роботи міністр цифрової трансформації Михайло Федоров фактично отримав 110 904,38 грн заробітної плати.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів. Михайло Федоров був призначений віцепрем'єр-міністром України - міністром цифрової трансформації.