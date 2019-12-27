Федоров розповів, як змінюються люди у присутності Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як змінюються люди у присутності Президента України Володимира Зеленського. Про це він розповів в інтерв’ю журналу "НВ", передає УНН.
"Я орієнтуюся політично і на Прем’єра, і на всіх, але в Президента я вірю. І вірю, що його не зламають, він навколо себе створює ефект здорової клітки. Наприклад, люди поруч з ним не можуть бути поганими, а якщо вони були поганими, то міняються. Ні в кого у його присутності рука не підніметься гидоту робити. Можливо, по дрібницях, але у великих справах ніколи", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що інших кандидатів на його посаду і не повинно було бути.