Федоров: 962 заклади освіти вже мають Wi-Fi в укриттях

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Як зазначається, 4032 школи подали заявки на участь у програмі "Wi-Fi в укриттях".

Федоров наголосив, що вже 962 заклади освіти мають інтернет в укриттях, інші — отримають його невдовзі.

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"Загалом маємо непогані результати. Якщо ви представник одного з навчальних закладів, заповнюйте онлайн-форму та отримуйте обладнання для Wi-Fi. А якщо маєте телеком-бізнес, переходьте за цим посиланням. Відстежуйте заявки та підключення онлайн на дашборді", - написав він.

Нагадаємо

До початку нового навчального року в укриттях закладів освіти України облаштовують Wi-Fi.