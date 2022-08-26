Федоров: 962 учебных заведения уже имеют Wi-Fi в укрытиях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 962 учебных заведения уже имеют интернет в укрытиях, остальные — получат его вскоре, передает УНН.
Детали
Как отмечается, 4032 школы подали заявки на участие в программе "Wi-Fi в укрытиях".
Федоров подчеркнул, что уже 962 учебных заведения имеют интернет в укрытиях, остальные — получат его вскоре.
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"В общем есть неплохие результаты. Если вы представитель одного из учебных заведений, заполняйте онлайн-форму и получайте оборудование для Wi-Fi. А если имеете телеком-бизнес, переходите по этой ссылке. Отслеживайте заявки и подключение онлайн на дашборде", – написал он.
Напомним
До начала нового учебного года в укрытиях учебных заведений Украины обустраивают Wi-Fi.