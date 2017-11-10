Федерер виграв нагороди в трьох номінаціях АТР

Іменитий тенісист переміг у номінації Повернення року. Крім того, він в 13-й раз в кар'єрі став володарем нагороди Стефана Едберга за спортивну поведінку і чесну гру, а також 15-й рік поспіль був визнаний улюбленцем уболівальників.

Відзначимо, що тренером року став Невілл Годвін, колишній наставник південноафриканця Кевіна Андерсона. У номінації

"Прогрес року" тріумфував канадець Денис Шаповалов. Брати Боб і Майк Брайани в 13-й раз поспіль були визнані улюбленцями уболівальників в парному розряді.

Додамо також, у нинішньому році Федереру вдалося здобути шість титулів переможця турнірів АТР.