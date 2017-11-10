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Федерер виграв нагороди в трьох номінаціях АТР

Федерер виграв нагороди в трьох номінаціях АТР

Київ • УНН

 • 8487 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Друга ракетка світу швейцарець Роджер Федерер переміг відразу в трьох номінаціях АТР за підсумками сезону, повідомляє УНН з посиланням на АТР.

Іменитий тенісист переміг у номінації Повернення року. Крім того, він в 13-й раз в кар'єрі став володарем нагороди Стефана Едберга за спортивну поведінку і чесну гру, а також 15-й рік поспіль був визнаний улюбленцем уболівальників.

Відзначимо, що тренером року став Невілл Годвін, колишній наставник південноафриканця Кевіна Андерсона. У номінації

"Прогрес року" тріумфував канадець Денис Шаповалов. Брати Боб і Майк Брайани в 13-й раз поспіль були визнані улюбленцями уболівальників в парному розряді.

Додамо також, у нинішньому році Федереру вдалося здобути шість титулів переможця турнірів АТР.

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