Федерер выиграл награды в трех номинациях АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер победил сразу в трех номинациях АТР по итогам сезона, сообщает УНН со ссылкой на АТР.
Именитый теннисист победил в номинации Возвращение года. Кроме того, он в 13-й раз в карьере стал обладателем награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру, а также 15-й год подряд был признан любимцем болельщиков.
Отметим, что тренером года стал Невилл Годвин, бывший наставник южноафриканца Кевина Андерсона. В номинации
"Прогресс года" победил канадец Денис Шаповалов. Братья Боб и Майк Брайаны в 13-й раз подряд были признаны любимцами болельщиков в парном разряде.
Добавим также, в нынешнем году Федереру удалось получить шесть титулов победителя турниров АТР.