Федерер выиграл награды в трех номинациях АТР

Именитый теннисист победил в номинации Возвращение года. Кроме того, он в 13-й раз в карьере стал обладателем награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру, а также 15-й год подряд был признан любимцем болельщиков.

Отметим, что тренером года стал Невилл Годвин, бывший наставник южноафриканца Кевина Андерсона. В номинации

"Прогресс года" победил канадец Денис Шаповалов. Братья Боб и Майк Брайаны в 13-й раз подряд были признаны любимцами болельщиков в парном разряде.

Добавим также, в нынешнем году Федереру удалось получить шесть титулов победителя турниров АТР.