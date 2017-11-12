Федерер одержав перемогу на старті Підсумкового турніру АТР

36-річний швейцарець у стартовому матчі підсумкового турніру ATP в двох сетах переміг американця Джека Сока - 6:4, 7:6 (7:4).

Примітно, що поєдинок тривав 1 годину та 34 хвилини за які американець не зумів створити жодного брейк-пойнта. Статистика

Федерера у цьому аспекті також невисока – 1 реалізований із 6-ти. Загалом переможець мав на 8 віннерсів більше (28:20) та припустився менше невимушених помилок (20:29).

Зазначимо, що наступна гра у Федерера з Александром Звєрєвим з Німеччини, а Джек Сок зіграє з Маріном Чілічем.

Нагадаємо, друга ракетка світу швейцарець Роджер Федерер переміг відразу в трьох номінаціях АТР за підсумками сезону.