Федерер одержал победу на старте Итогового турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Второй номер мирового мужского тенниса швейцарец Роджер Федерер одержал победу в матче-открытии Итогового турнира АТР-2017, проходящем в Лондоне, передает УНН.
36-летний швейцарец в стартовом матче Итоговый турнира ATP в двух сетах победил американца Джека Сока - 6: 4, 7: 6 (7: 4).
Примечательно, что поединок длился 1:00 и 34 минуты за которые американец не сумел создать ни одного брейк-пойнта.
Федерера в этом аспекте также невысокая - 1 реализован из 6-ти. В общем победитель имел 8 виннерсов больше (28:20) и допустил меньше невынужденных ошибок (20:29).
Отметим, что следующая игра у Федерера с Александром Зверевым из Германии, а Джек Сок сыграет с Марином Чиличем.
Напомним, вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер победил сразу в трех номинациях АТР по итогам сезона.