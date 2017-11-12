Федерер одержал победу на старте Итогового турнира АТР

36-летний швейцарец в стартовом матче Итоговый турнира ATP в двух сетах победил американца Джека Сока - 6: 4, 7: 6 (7: 4).

Примечательно, что поединок длился 1:00 и 34 минуты за которые американец не сумел создать ни одного брейк-пойнта.

Федерера в этом аспекте также невысокая - 1 реализован из 6-ти. В общем победитель имел 8 виннерсов больше (28:20) и допустил меньше невынужденных ошибок (20:29).

Отметим, что следующая игра у Федерера с Александром Зверевым из Германии, а Джек Сок сыграет с Марином Чиличем.

Напомним, вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер победил сразу в трех номинациях АТР по итогам сезона.