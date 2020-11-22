Федеральні сили Ефіопії змогли зайняти місто на півночі регіону, який підняв заколот
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Підрозділи федеральної армії Ефіопії звільнили від загонів Народного фронту звільнення Тиграя (НФЗТ) місто Ідага Хамус на півночі штату Тиграй. Про це повідомила інформаційна служба урядової Цільової групи з надзвичайного стану в штаті Тиграй, пише УНН.
“Наші сили взяли під свій контроль місто Ідага Хамус, яке розташоване на дорозі з Адді-Грата в Мекеле, — йдеться в її комюніке. — Сили національної оборони просуваються на південь з метою визволення столиці штату Тиграй міста Мекеле, що є кінцевою метою всієї операції”.
Місто Ідага Хамус знаходиться на півночі Тиграя на стратегічно важливому шосе А-2 в 97 км від Мекеле. Місто розташоване на висоті 2 670 м над рівнем моря, що є найвищою точкою північної ділянки цієї траси. Військове командування Ефіопії оголосило в неділю, що починається операція по оточенню Мекеле з використанням важких озброєнь, включаючи танки і артилерію.
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Федеральні підрозділи Ефіопії, які просувалися із заходу по території Тиграя, повернули 17 листопада контроль на півночі штату над важливим містом Шир. Через дві доби урядові частини взяли міста Аксум і Адуа, а в минулу суботу друге за чисельністю місто штату Адді-Грат. Зараз взяте місто Ідага Хамус, яке розташоване в 50 км на південний схід від Адді-Грата. Федеральні сили ведуть наступ на Мекеле і з півдня, рухаючись також уздовж шосе А-2. Передові частини знаходяться в 100 км від цього міста.
Довідка: прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед розпорядився 4 листопада почати військову операцію на півночі країни проти загонів НФЗТ, які за день до цього напали на об’єкти Північного командування, вбили військових, які залишилися вірними федеральному уряду і захопили важке озброєння. Урядові сили почали операцію з визволення західних районів Тиграя від загонів НФЗТ, вони просуваються з півночі і півдня до розташованої на південному сході штату його столиці Мекеле.