Федеральные силы Эфиопии смогли занять город на севере региона, поднявшего мятеж
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Подразделения федеральной армии Эфиопии освободили от отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) город Идага Хамус на севере штата Тыграй. Об этом сообщила информационная служба правительственной Целевой группы по чрезвычайному положению в штате Тыграй, пишет УНН.
“Наши силы взяли под свой контроль город Идага Хамус, который расположен на дороге из Адди-Грата в Мэкэле, — говорится в ее коммюнике. — Силы национальной обороны продвигаются на юг с целью освобождения столицы штата Тыграй города Мэкэле, что является конечной задачей всей операции”.
Город Идага Хамус находится на севере Тыграя на стратегически важном шоссе А-2 в 97 км от Мэкэле. Город расположен на высоте 2 670 м над уровнем моря, что является самой высокой точкой северного участка этой трассы. Военное командование Эфиопии объявило в воскресенье, что начинается операция по окружению Мэкэле с использованием тяжелых вооружений, включая танки и артиллерию.
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Продвигавшиеся с запада по территории Тыграя федеральные подразделения Эфиопии вернули 17 ноября контроль на севере штата над важным городом Шир. Через двое суток правительственные части взяли города Аксум и Адуа, а в минувшую субботу второй по численности город штата Адди-Грат. Сейчас взят город Идага Хамус, который расположен в 50 км к юго-востоку от Адди-Грата. Федеральные силы ведут наступление на Мэкэле и с юга, двигаясь также вдоль шоссе А-2. Передовые части находятся в 100 км от этого города.
Справка: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые за день до этого напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, они продвигаются с севера и юга к расположенной на юго-востоке штата его столице Мэкэле.