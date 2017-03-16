Федеральна резервна система США підвищила базову відсоткову ставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Комітет із відкритих ринків Федеральної резервної системи США підняв базову процентну ставку на чверть відсотка, з рівня 0,5-0,75% до 0,75-1%, передає УНН з посиланням на прес-службу ФРС.
Підвищення базової ставки очікувалося після покращення ситуації на ринку праці та зниження інфляції у США.
Востаннє Федеральна резервна система піднімала ставку у грудні 2016 року. Зазначимо, що рівень відсоткової ставки було знижено до майже нульової позначки під час кризи 2008-2009 років. Відтоді він суттєво не змінювався.
У 2014 році Федеральна резервна система згорнула програму купівлі активів, оскільки з'явилися ознаки відновлення економіки США. Наприкінці 2015 року регулятор вперше після кризи підвищив рівень ставки.
Очікується, що упродовж цього року ФРС ще кілька разів збільшить базову ставку.
Нагадаємо, що Федеральна резервна система об’єднує декілька приватних банків та виконує роль центрального банку США. З лютого 2014 р. посаду голови Ради керуючих ФРС обіймає Джанет Єллен.
Як повідомляв УНН, ФРС США вирішила не підвищувати облікову ставку перед президентськими виборами.