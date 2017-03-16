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Федеральна резервна система США підвищила базову відсоткову ставку

Федеральна резервна система США підвищила базову відсоткову ставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Комітет із відкритих ринків Федеральної резервної системи США підняв базову процентну ставку на чверть відсотка, з рівня 0,5-0,75% ‎до 0,75-1%, передає УНН з посиланням на прес-службу ФРС.

‎Підвищення базової ставки очікувалося після покращення ситуації на ринку праці та зниження ‎інфляції у США.

Востаннє Федеральна резервна система піднімала ставку у грудні 2016 року. Зазначимо, що рівень відсоткової ставки було знижено до майже нульової позначки під час кризи 2008-2009 років. Відтоді він суттєво не змінювався.

У 2014 році Федеральна резервна система згорнула програму купівлі активів, оскільки з'явилися ознаки відновлення ‎економіки США. Наприкінці 2015 року регулятор вперше після кризи підвищив рівень ставки.‎

Очікується, що упродовж цього року ФРС ще кілька разів збільшить базову ставку.

Нагадаємо, що Федеральна резервна система об’єднує декілька приватних банків та виконує роль центрального банку США. З лютого 2014 р. посаду голови Ради керуючих ФРС обіймає Джанет Єллен.

Як повідомляв УНН, ФРС США вирішила не підвищувати облікову ставку перед президентськими виборами.

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