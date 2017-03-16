Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку

Повышение базовой ставки ожидалось после улучшения ситуации на рынке труда и снижения инфляции в США.

Последний раз Федеральная резервная система поднимала ставку в декабре 2016 года. Отметим, что уровень процентной ставки был снижен до почти нулевой отметки во время кризиса 2008-2009 годов. С тех пор он существенно не менялся.

В 2014 году Федеральная резервная система свернула программу покупки активов, поскольку появились признаки восстановления экономики США. В конце 2015 года регулятор впервые после кризиса повысил уровень ставки.

Ожидается, что в течение этого года ФРС еще несколько раз увеличит базовую ставку.

Напомним, что Федеральная резервная система объединяет несколько частных банков и выполняет роль центрального банка США. С февраля 2014 г. пост главы Совета управляющих ФРС занимает Джанет Йеллен.

Как сообщал УНН, ФРС США решила не повышать учетную ставку перед президентскими выборами.