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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120342 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179436 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130913 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125321 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117681 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106535 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США поднял базовую процентную ставку на четверть процента, с уровня 0,5-0,75% до 0,75-1%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФРС.

Повышение базовой ставки ожидалось после улучшения ситуации на рынке труда и снижения инфляции в США.

Последний раз Федеральная резервная система поднимала ставку в декабре 2016 года. Отметим, что уровень процентной ставки был снижен до почти нулевой отметки во время кризиса 2008-2009 годов. С тех пор он существенно не менялся.

В 2014 году Федеральная резервная система свернула программу покупки активов, поскольку появились признаки восстановления экономики США. В конце 2015 года регулятор впервые после кризиса повысил уровень ставки.

Ожидается, что в течение этого года ФРС еще несколько раз увеличит базовую ставку.

Напомним, что Федеральная резервная система объединяет несколько частных банков и выполняет роль центрального банка США. С февраля 2014 г. пост главы Совета управляющих ФРС занимает Джанет Йеллен.

Как сообщал УНН, ФРС США решила не повышать учетную ставку перед президентскими выборами.

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