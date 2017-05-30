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ФДМУ запропонував Мінкульту перелік об'єктів для розташування Українського культурного фонду - Є.Нищук

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Фонд державного майна України надав Міністерству культури пропозицію у вигляді переліку об'єктів, де може бути розташований майбутній Український культурний фонд. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив міністр культури України Євген Нищук.

ФДМУ запропонував Мінкульту перелік об'єктів для розташування Українського культурного фонду - Є.Нищук

"Зараз Фонд держмайна нам надав перелік адрес, які представник Міністерства (культури - ред.) разом з Фондом держмайна зараз об'їдуть. У цьому переліку біля 9 об'єктів", - сказав Є.Ніщук, відповідаючи на питання, які варіанти розміщення майбутнього Фонду розглядаються Міністерством культури.

На запитання, коли і за якою процедурою буде обрано керівництво фонду, Є.Нищук відповів: "Зараз іде процес формування всієї нормативної бази і підзаконної бази, процедури обрання, критеріїв відбору, триває робочий процес, бо, згідно з законом, сам фонд має запрацювати 1 січня 2018 року. Головне, щоб до 1 січня була сформована наглядова рада і виконавчий директор, юридична особа, приміщення, і це вкрай важливо".

Нагадаємо, проект створення Українського культурного фонду найближчим часом передадуть в Мін'юст.

Також нагадаємо, у квітні Президент П.Порошенко підписав закон про Український культурний фонд.

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