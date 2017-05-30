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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФГИУ предложил Минкульту перечень объектов для размещения Украинского культурного фонда - Е.Нищук

Киев • УНН

 • 18143 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Фонд государственного имущества Украины предоставил Министерству культуры предложение в виде перечня объектов, где может быть расположен будущий Украинский культурный фонд. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

ФГИУ предложил Минкульту перечень объектов для размещения Украинского культурного фонда - Е.Нищук

"Сейчас Фонд госимущества нам предоставил перечень адресов, представитель Министерства (культуры - ред.) вместе с Фондом госимущества сейчас объедут. В этом перечне около 9 объектов", - сказал Е.Нищук, отвечая на вопрос, какие варианты размещения будущего Фонда рассматриваются Министерством культуры.

На вопрос, когда и по какой процедуре будет избрано руководство фонда, Е.Нищук ответил: "Сейчас идет процесс формирования всей нормативной базы и подзаконной базы, процедуры избрания, критериев отбора, идет рабочий процесс, так как, согласно закону, сам фонд должен заработать 1 января 2018 года. Главное, чтобы до 1 января был сформирован наблюдательный совет и исполнительный директор, юридическое лицо, помещения, и это крайне важно".

Напомним, проект создания Украинского культурного фонда в ближайшее время передадут в Минюст.

Также напомним, в апреле Президент П.Порошенко подписал закон об Украинском культурном фонде.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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