ФДМ: конкурс з продажу ОПЗ заплановано на 14 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Фонд державного майна оголосив конкурс з продажу ПАТ “Одеський припортовий завод”, який відбудеться 14 грудня, передає УНН з посиланням на прес-службу ФДМ.
"31 жовтня 2016 Фонд державного майна України оголосив про проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства “Одеський припортовий завод”
Фонд пропонує до продажу пакет акцій у кількості 795 083 903 штук, що становить 99,567% статутного капіталу товариства", - йдеться в повідомленні.
Статутний капітал товариства становить 798 544 000 гривень.
Номінальна ціна акції — 1 гривня.
Початкова ціна пакета акцій товариства 5 160 000 000,00 гривень.
Крок торгів 150 000 000,00 гривень.
Конкурс з продажу пакета акцій ПАТ “Одеський припортовий завод” буде проведено 14 грудня 2016 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України.
Нагадаємо, ФДМУ запропонував стартову ціну ОПЗ на рівні 5,16 млрд грн.