ФГИ: конкурс по продаже ОПЗ запланирован на 14 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Фонд государственного имущества объявил конкурс по продаже ПАО "Одесский припортовый завод", который состоится 14 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИ.
"31 октября 2016 года Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении конкурса по открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод"
Фонд предлагает к продаже пакет акций в количестве 795 083 903 штук, что составляет 99,567% уставного капитала общества ", - говорится в сообщении.
Уставный капитал общества составляет 798 544 000 гривен.
Номинальная цена акции - 1 гривна.
Начальная цена пакета акций общества 5 160 000 000,00 гривен.
Шаг торгов 150 000 000,00 гривен.
Конкурс по продаже пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод" будет проведен 14 декабря 2016 года в 11.00 в помещении Фонда государственного имущества Украины.
Напомним, ФГИУ предложил стартовую цену ОПЗ на уровне 5,16 млрд. грн .