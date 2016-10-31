ФГИ: конкурс по продаже ОПЗ запланирован на 14 декабря

"31 октября 2016 года Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении конкурса по открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод"

Фонд предлагает к продаже пакет акций в количестве 795 083 903 штук, что составляет 99,567% уставного капитала общества ", - говорится в сообщении.

Уставный капитал общества составляет 798 544 000 гривен.

Номинальная цена акции - 1 гривна.

Начальная цена пакета акций общества 5 160 000 000,00 гривен.

Шаг торгов 150 000 000,00 гривен.

Конкурс по продаже пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод" будет проведен 14 декабря 2016 года в 11.00 в помещении Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, ФГИУ предложил стартовую цену ОПЗ на уровне 5,16 млрд. грн .