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15 марта, 19:03 • 115967 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169079 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139472 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131812 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113597 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105917 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101770 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ФГИ: конкурс по продаже ОПЗ запланирован на 14 декабря

ФГИ: конкурс по продаже ОПЗ запланирован на 14 декабря

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Фонд государственного имущества объявил конкурс по продаже ПАО "Одесский припортовый завод", который состоится 14 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

"31 октября 2016 года Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении конкурса по открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод"
Фонд предлагает к продаже пакет акций в количестве 795 083 903 штук, что составляет 99,567% уставного капитала общества ", - говорится в сообщении.

Уставный капитал общества составляет 798 544 000 гривен.

Номинальная цена акции - 1 гривна.

Начальная цена пакета акций общества 5 160 000 000,00 гривен.

Шаг торгов 150 000 000,00 гривен.

Конкурс по продаже пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод" будет проведен 14 декабря 2016 года в 11.00 в помещении Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, ФГИУ предложил стартовую цену ОПЗ на уровне 5,16 млрд. грн .

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