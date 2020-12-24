ФБУ визначила дату відновлення української Суперліги з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Федерація баскетболу України визначила дату відновлення баскетбольного сезону в Україні після новорічних свят, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Відповідно до звернень клубів/команд щодо продовження змагань Департамент організації та проведення змагань Федерації баскетболу України прийняв рішення про відновлення чемпіонатів України з 8 січня. Також відновляться і жіночий чемпіонат України разом з Кубком, і матчі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги (ВЮБЛ).
Примітно, що українські чемпіонати завчасно пішли на новорічні канікули 23 грудня.
Відзначимо, що попри введення локдауну в Україні (8-24 січня) офіційні змагання, що внесені у єдиний календарний план будуть проводитися.
Нагадаємо, що ФБУ вирішила призупинити усі чемпіонати України у зв’язку із відсутністю фінансування збоку держави.