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ФБУ підвела підсумки двох кіл баскетбольної Суперліги Парі-Матч

ФБУ підвела підсумки двох кіл баскетбольної Суперліги Парі-Матч

Київ • УНН

 • 6966 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 5 січня. УНН. Федерація баскетболу України підвела підсумки Суперліги Парі-Матч, зокрема, ФБУ відзначила екс-бігмена “Кременя” Олександра Тищенка та форварда “Дніпра” Станіслава Тимофеєнка, інформує УНН-Центр.

Так, найрезультативнішим гравцем за підсумками двох кіл регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч є лідер “Запоріжжя-ZOG” Макс Конате. У 20 іграх “регулярки” форвард набирає в середньому 19,5 очка.

Рекорд результативності належить Роману Козлову з “Політехніка”, який набрав 39 очок у виїзному матчі проти “Черкаських Мавп”, проте досягнення захисника не врятувало харків’ян від поразки.

Кращий асистент Cуперліги Парі-Матч прямо зараз розігруючий БІПи Клим Артамонов, який в середньому у 20 іграх за одеський клуб робить 6,5 асиста за матч. Рекордний показник сезону у категорії “передачі” у партнера Клима Артема Сліпенчука, який зробив 12 асистів у домашньому матчі проти харківського “Політехніка”.

На підбираннях кращим теж є лідер “Запоріжжя-ZOG” Макс Конате, який в середньому збирає 9,15 відскоки за гру. Рекорд сезону на даний момент належить екс-бігмену “Кременя” Олександру Тищенку, який вже залишив український чемпіонат, та форварду “Дніпра” Станіславу Тимофеєнку. Олександр зібрав 17 відскоків у домашньому матчі проти “Дніпра”, а Станіслав стільки ж разів підбирав м’яч у домашній грі проти “Миколаєва”.

Найкориснішим гравцем чемпіонату України після двох кіл “регулярки” є все той же Макс Конате. Рейтинг ефективності форварда “Запоріжжя”, який до того ж — один з найефектніших гравців ліги, в середньому становить 21,2 бала. На другому місці за показником корисності Станіслав Тимофеєнко (20,30), а третьому — центровий “Миколаєва” Олександр Кушніров (19,15).

Відзначимо, що рекордний показник рейтингу ефективності в нинішньому сезоні належить Конате — 41 бал в домашньому матчі проти “Кременя” та Тимофеєнко — 41 бал в домашньому поєдинку проти “Миколаєва”.

Відзначимо, що на даний момент рекордна серія перемог належить южненському “Хіміку”, який виграв 9 матчів поспіль. Однак київський “Будівельник” уже в наступному поєдинку, який підопічні Володимира Коваля проведуть вдома проти “Черкаських Мавп”, можуть повторити досягнення чемпіона України, адже зараз на рахунку киян 8 перемог поспіль.

Харківський “Політехнік”, в активі якого лише одна перемога в нинішньому сезоні, став автором найгіршої серії сезону Суперліги Парі-Матч — харків’яни програли вже 13 матчів поспіль.

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