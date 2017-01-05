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ФБУ подвела итоги двух кругов баскетбольной Суперлиги Пари-Матч

ФБУ подвела итоги двух кругов баскетбольной Суперлиги Пари-Матч

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 5 января. УНН. Федерация баскетбола Украины подвела итоги Суперлиги Пари-Матч, в частности, ФБУ отметила экс-бигмена «Кремня» Александра Тищенко и форварда "Днепра" Станислава Тимофеенко, информирует УНН-Центр.

Так, самым результативным игроком по итогам двух кругов регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч является лидер "Запорожье-ZOG" Макс Конате. В 20 играх "регулярки" форвард набирает в среднем 19,5 очка.

Рекорд результативности принадлежит Роману Козлову с "Политехника", который набрал 39 очков в выездном матче против "Черкасских обезьян", однако достижение защитника спасло харьковчан от поражения.

Лучший ассистент Cуперлигы Пари-Матч прямо сейчас разыгрывающий БИПы Клим Артамонов, который в среднем в 20 играх за одесский клуб делает 6,5 ассист за матч. Рекордный показатель сезона в категории "передачи" у партнера Клима Артема Слипенчука, который сделал 12 ассистов в домашнем матче против харьковского "Политехника".

На подборах лучшим тоже есть лидер "Запорожье-ZOG" Макс Конате, который в среднем собирает 9,15 отскока за игру. Рекорд сезона на данный момент принадлежит экс-бигменам «Кремня» Александру Тищенко, который уже покинул украинский чемпионат, и форварду "Днепра" Станиславу Тимофеенко. Александр собрал 17 отскоков в домашнем матче против "Днепра", а Станислав столько же раз подбирал мяч в домашней игре против "Николаева".

Самым полезным игроком чемпионата Украины после двух кругов "регулярки" является все тот же Макс Конате. Рейтинг эффективности форварда "Запорожье", который к тому же - один из самых эффектных игроков лиги, в среднем составляет 21,2 балла. На втором месте по показателю полезности Станислав Тимофеенко (20,30) и третий - центровой "Николаева" Александр Кушниров (19,15).

Отметим, что рекордный показатель рейтинга эффективности в нынешнем сезоне принадлежит Конате - 41 балл в домашнем матче против «Кремня» и Тимофеенко - 41 балл в домашнем поединке против "Николаева".

Отметим, что на данный момент рекордная серия побед принадлежит Южненскому "Химику", который выиграл 9 матчей подряд. Однако киевский "Будивельник" уже в следующем поединке, который подопечные Владимира Коваля проведут дома против "Черкасских обезьян", могут повторить достижение чемпиона Украины, ведь сейчас на счету киевлян 8 побед подряд.

Харьковский "Политехник", в активе которого лишь одна победа в нынешнем сезоне, стал автором худшей серии сезона Суперлиги Пари-Матч - харьковчане проиграли уже 13 матчей подряд.

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